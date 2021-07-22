Kahramanmaraş’ta tepki çeken olay! Kurbanlık hayvanların atıklarını akarsuya attılar

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde bir akarsu fabrika atıklarının yanı sıra Kurban Bayramı'nda hayvan atıklarıyla da kirletildi.

UYARILARA RAĞMEN ATIKLARI KÜREKLE AKARSUYA BIRAKTI

Kamyonla bölgeye gelen vatandaş kurbanlık hayvanlardan kalan atıkları elindeki kürek yardımıyla akarsuya bıraktı. O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Vatandaşın uyarılarına rağmen akarsuya hayvan atıkları bırakılmaya devam edildi.