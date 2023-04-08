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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, küçük sanayi sitesi içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan depo içerisinde bulunan pamuk balyalarının iş makineleriyle dışarıya çıkarıldığı görüldü. Çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

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