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Kahramanmaraş'ta enkazdan 45 saat sonra bir genç erkek kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde Hayrullah Mahallesinde yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu 45 saat sonra 1 genç erkek yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yıkılan Hayrullah Mahallesi Azerbaycan Caddesi Nizam Apartmanın enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Ankara'dan çalışmak için Kahramanmaraş'a gelen Çağrı Pervane gerçekleşen deprem sonrası enkaz altında kaldı.

Ekiplerin gece boyu süren çalışmaları sonucu enkaz altından, 45 saat sonra Çağrı Pervane (23) adlı bir gencin kurtarıldığı bildirildi.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çağrı, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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