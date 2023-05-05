Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17,52'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 20.16'da 5 ve 17.52'de 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-05
Saat:17:52:28 TSİ
Enlem:37.977 N
Boylam:36.333 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/4FRbo4FWvI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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