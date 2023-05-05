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Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17,52'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 20.16'da 5 ve 17.52'de 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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