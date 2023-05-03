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Kahramanmaraş'ta 6 dakika arayla 2 deprem!

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 6 dakika arayla 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 20.16'da 5 ve 20.22'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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