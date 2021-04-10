Kaftancıoğlu, cenaze namazında en ön safta

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan bugün, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın cenazesi daha sonra aynı gün içinde Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Gülhan'ın yakınları katıldı. Kemal Gülhan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Validesultan Mezarlığı'na defnedildi.

GÖZLER KAFTANCIOĞLU'NDAYDI

Mesai arkadaşını son yolculuğuna uğurlamak için cenaze namazında en ön safta yerini alan Canan Kaftancıoğlu'nun cenaze namazının kaideleri dışında hareket etmesi ise dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir cenazede en önde saf tutarak 'CHP sağ seçmenden oy almak için takiye yapıyor' sözleriyle çelişti. Kaftancıoğlu, en önde boy boy fotoğraf verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan'ın cenaze namazına katıldı.

Kaftancıoğlu Sancaktepe Sarıgazi Cemevi'nde Ekrem İmamoğlu ile aynı safta cenaze namazı kıldı.

Cenazede en önde saf tutan Kaftancıoğlu'nun bu anları sosyal medyada paylaşıldı.

Kaftancıoğlu, dini duyguları 'ritüel' olarak nitelediği bir paylaşımında cenazenin sokaktan kaldırılmasını istemişti.