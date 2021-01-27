Kafe ve restoranlara destek ödemesi

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Yeni reform paketlerini yakın zamanda Meclis'in takdirine sunmaya başlayacağız" dedi. Erdoğan ayrıca, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'militan' diyerek hakaret ettiği yargı mensuplarının dava açması gerektiğini kaydetti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti'nin girdiği her seçimden güçlü çıkmasının sırrı milletle kurduğu bağdır.

Elazığ'da 8 bin deprem konutunu sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar 20 bin konutu tamamlayacağız.

Uzaya gönderilen Türksat 5-A uydumuzun mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Uydumuz yörüngesinde yolculuğa devam ediyor.

"YAKINDA MECLİS'İN TAKDİRİNE SUNACAĞIZ"

Yakında, hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerini Meclisimizin takdirine sunmaya başlayacağız. Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir.

İnşallah yakında kapsamlı reform teklifimizi kamuoyunun takdirine sunacağız.

Yatırımları yakından takip ediyoruz. Önceliği bitme aşamasında olan ve stratejik öneme sahip olanlara veriyoruz. Milletimizi yeni hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz.

"TEK ADAMCAĞIZI TEBESSÜMLE İZLİYORUZ"

Cumhuriyetin ilk partisini bölücü örgütün kıskacına düşürenlere millet yeri geldiğinde dersini verecektir. Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz.

Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir.

CHP, onlara oy vermeyen herkese militan diyor.

"SABRIN VARSA HAZİRAN 2023'E KADAR KAPIDA BEKLEYECEKSİN"

Yatıp kalkıp erken seçim diyorlar ya; zannediyorlar ki oradan bir şey toparlarız. Size buradan ekmek yok. Sabrın varsa Haziran 2023'e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var.

Sadece milletimize olan saygımız gereği, ailemiz ve hocalarımızdan aldığımız terbiye sınırının dışına çıkmadan cevap veriyoruz. Bu evladın hiçbir evladı, CHP'nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir.

"YARGI MENSUPLARI DAVA AÇMALI"

İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bu ülkenin yargısı var ve kendilerine militan diye hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı.

"BİRÇOK ÜLKE AŞI BULAMIYOR"

10 milyon doz aşıyı ülkemize getirdik. Geliştiğini söyleyen birçok ülke ise aşı bulamıyor.

Yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

RESTORAN VE KAFE İŞLETMELERİNE MÜJDE

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.