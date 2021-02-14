Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Topbaş için ilk tören 1999 yılında başkan seçildiği Beyoğlu Belediyesi'nde düzenlendi.

Topbaş'ın Türk bayrağına sarılan cenazesi belediye binasının önüne götürüldü. Törene, eski mesai arkadaşları ve belediye çalışanları katıldı.

Topbaş'ın naaşı buradan, 13 yıl görev yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası götürüldü. Burada da Topbaş için tören düzenlendi.

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 76 yaşında vefat eden Kadir Topbaş için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

"Yol arkadaşlığımız davamızda da sürdü"

Namazın ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta İstanbul İmam Hatip okulunda başladı. Tabi okula girdiğimizde Kadir Ağabeyimiz benim 4-5 sınıf üstündeydi. Tabi yol arkadaşlığımız davamızda da sürdü. Rabbimizden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz" dedi.

Erdoğan, koronavirüs konusuna değinerek, "Birçok yol arkadaşımız bizden ayrıldı, ayrılıyor. Büyük bir musibetle karşı karşıtayız. Rabbim yar yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. Topbaş cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi.