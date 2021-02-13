Kadir Topbaş hayatını kaybetti

16 Kasım tarihinden beri koronavirüs tedavisi gören ve 3 Ocak tarihinde diyalize bağlanan, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında yaşamını yitirdi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Uzun zamandır hastanede tedavi altında olan Kadir Topbaş'ın ölüm haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım'da koronavirüs testi pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Entübe edilmiş şekilde tedavisine devam edilen Topbaş'ın durumu, daha sonra ortaya çıkan çoklu organ yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesi ile devam ediyordu.