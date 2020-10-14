Kadir Şeker'in cezası belli oldu

Kadir Şeker davasında karar duruşması sona erdi. Şeker, 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İyi hali göz önüne alındı, cezası 12 yıl 6 aya düşürüldü. Şeker son savunmasında, "Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına yardımcı olmak için gittim. Kimseye bir zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyleyince arkamı dönüp gittim. Arkamdan saldırdı, boğazımı sıkıp nefessiz kaldım. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm" dedi.

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in yargılandığı davada karar çıktı.

Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapse çarptırıldı. Şeker'in cezası tahrik nedeniyle 15 yıla indirildi. İyi hal indirimi de yapılarak 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Kadir Şeker, mahkemede verdiği ifadesinde şunları kaydetti:

"Yardıma ihtiyacı olan bir kadının yanına yardımcı olmak için gittim. Kimseye bir zarar verme niyetim yoktu. Kadın iyi olduğunu söyleyince arkamı dönüp gittim. Arkamdan saldırdı, boğazımı sıkıp nefessiz kaldım. Olay yerinden ayrılırken yaralandığının farkında değildim. Hayatını kaybettiği için çok üzgünüm"

NE OLMUŞTU?

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame hazırlanan ve 12 yıldan 19 yıla kadar hapsi istenen Kadir Şeker Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugü dördüncü kez hakim karşısına çıktı.