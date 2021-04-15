Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası onandı

Konya'da Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'in davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Karara itiraz eden iki taraf ile birlikte Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyanın istinaf mahkemesine taşınmasını talep etti.

İtiraz dosyalarını inceleyen istinaf mahkemesi, Kadir Şeker'in aldığı 12 yıl 6 ay cezayı onadı.

Kadir Şeker, 14 Ekim'de görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.