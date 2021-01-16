Kadir Şeker davasında önemli gelişme

5 Şubat 2020 akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.

'İYİ HAL' İNDİRİMİNDEN 12.5 YIL CEZA ALDI

Olay sonrası tutuklanan Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

YENİDEN YARGILANACAK

Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nce Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar bozuldu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosya, geri gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun da katılmalarını istedi.

'KİRALIK KATİL' SUÇLAMASI ARAŞTIRILACAK

Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca Özgür Duran'ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek, suç duyurusunda bulunmalarının da araştırılmasını istedi.