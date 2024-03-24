Kadir İnanır'dan kötü haber: Hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Kadir İnanır ile ilgili sevenlerini üzen bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanesi Kadir İnanır, sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlandı.

74 yaşındaki ünlü oyuncunun bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilecek sanatçıya, test sonucuna göre tedavi uygulanacak.