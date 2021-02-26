Kadın teröristler yaşadıklarını aktardı

Kadınlardan birisi tecavüze uğrayan bir kadının suda boğularak öldürüldüğünü söylerken, bir diğeri ise sözde yöneticilerden birinin kadın taburunu evinin yanına taşıttığını, tecavüzlerin intihar vakalarını artırdığını anlattı.

Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin anlattıkları PKK'nın iç dünyasında yaşanan ahlaki çöküntü ve kabusu gözler önüne seriyor.

HORTUMLA DÖVDÜLER

Yeni Şafak'ın haberine göre uzun yıllar boyunca PKK'nın farklı kamplarında bulunan G.A, örgütün sözde cezaevlerinde tek kişilik hücrelerde günlerce alıkonulup işlemediği suçları kabul etmesi için sistematik işkencelere maruz kaldı, hortumla dövüldü ve dondurucu soğukta metrelerce karlar arasında bırakılarak üzerine soğuk su döküldü. G.A. yaşadığı diğer dehşeti ise "1997'de Garzan kampındaki Sidar ve Gundi kod adlı iki terörist bana tecavüz etmek istedi. Bu girişimden kurtuldum ama Sidar ve Gundi örgüt kamplarında onlarca kadın teröriste tecavüz etti." sözleriyle ifade etti.

TECAVÜZ EDİP YA SUDA BOĞDULAR YA DAĞDAN ATTILAR

Terör örgütü PKK, tecavüzlerin örgüt içinde duyulmaması için tecavüze uğrayan kadın teröristleri infaz etti. Teslim olan teröristlerden F.B., yaşanan infazları şu ifadelerle kayda geçirdi: "Örgütten ayrılmak isteyen, tecavüze veya tacize uğrayan kadın örgüt mensuplarını konuşmasınlar diye dağa götürüp köylü kıyafeti giydirerek dağdan aşağıya attılar, ya da suda boğarak infaz ettiler." Bir başka terörist E.C., örgütten defalarca kaçma girişiminde bulunan Delila kod isimli teröriste her kaçma girişiminin sonunda çeşitli işkenceler yapıldığını ve bu işkenceler nedeniyle vücudunun sağ tarafının felç olduğunu anlattı.

HAMİLE KALAN KADINLAR SÜRGÜN EDİLDİ

PKK içinde yaşanan tecavüzler ve tecavüz girişimleri örgüt içinde silahlı çatışmaya bile döndü. Teslim olan H.İ., hamile kalan örgütün sözde askeri meclisinde faaliyet gösteren Çiçek kod isimli teröristin hamile kaldıktan sonra Mahmur'a gittiğini söyledi. H.İ., Ayn el Arab'ta bulunan bir teröristin örgüte yeni katılan kadın teröristlere tecavüz ettiğini ve P.S. kod adlı bir teröristin tecavüz etmek istediği kadın terörist tarafından silahla vurulduğunu da söyledi. Yine 2016'da Ayn el Arab'taki örgüt hastanesinin sorumlusu kadın terörist de başka bir teröristin tecavüzüne uğradı ve hamile kaldı. Hamile kalanlar sürgün edildi.

KADIN TABURUNU EVİNİN YANINA TAŞITMIŞ

Taciz ve tecavüzün oldukça yoğun olduğu PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadın teröristler tehdit edilerek yaşanan iğrençliklerin üstü örtülmeye çalışıldı. Tecavüze uğrayan ve hamile kalarak örgütün sözde üst yönetimine şikayet eden kadın teröristler ölümle tehdit edildi. Psikolojik sorunlar yaşayan kadın teröristler bir süre sonra da örgütten uzaklaştırılıyor. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Ö.Ç., PKK'nın sözde yöneticilerinin ne denli sapkın olduğunu anlatıyor. Diyar K. kod isimli teröristin kadınları çok sevdiğini, en büyük zaafının kadınlar olduğunu anlatan Ö.Ç. şunları söylüyor; "Geçmişte ağır silahlar taburunun yanında bulunan özgün kadın taburunu kendi villasının yanına aldırdı. Sabahları kadın teröristlerle spor yapar, beğendiği bütün kadınlarla ilişkiye girer. Birçok kadın teröristi hamile bıraktı ve PKK'nın diğer üst düzey yöneticilerinin yaptığı gibi kadınlarla sık sık fotoğraf çektiriyor."

İNTİHARLARIN ARTMASINA NEDEN OLDU

PKK'dan kaçarak Süleymaniye'ye giden B.D., PKK'lı teröristlerce sürekli olarak örgüte geri dönmesi için tehdit edildi. Teröristler, B.D.'ye bıçaklı saldırıda bulunurken, birçok defa da tecavüz etmeye kalkıştı. Yakın zamanda teslim olan terörist D.B. tecavüzlerin intiharlara neden olduğunu söyleyip, "Ölenler kimsesizler mezarlıklarına gömüldüler. Tecavüzcülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadı. Hasret kod adlı teröristin intihar ettiğini biliyorum." dedi.