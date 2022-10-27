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Kadın parkta silahla vurularak öldürüldü

Çanakkale'de bir parkta silahla vurularak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çanakkale'de bir parkta silahla vurularak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan Barbaros Parkı'nda oturan İpek Kürşat (36), arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan şüpheli aranıyor 

Cenaze otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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