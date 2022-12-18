Kadın cinayetleri bitmiyor! İki acı haber!

Türkiye iki acı habere şahit oldu. Kadın cinayetleri bu sefer de hem Eskişehir hem de Denizli'den geldi, iki kadın hayattan koparıldı.

Eskişehir'de erkek arkadaşının tabancayla vurduğu genç kız öldü

Eskişehir'de erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan genç kız hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki bir evde H.F. ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Ayşenur Ç. (21) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.F, tabancayla Ayşenur Ç'ye ateş etti.

Yaralanan genç kız, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ayşenur Ç'nin cesedi, otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili H.F. ile arkadaşı M.F'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden H.F'nin emniyetteki ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'de kan donduran cinayet

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Tortop ile eşi Hülya Tortop, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklayan Murat Tortop, daha sonra 112 Acil Sağlık ekipleri ve polise olayı haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Hülya Tortop'un öldüğünü belirledi.

Cinayet zanlısı eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hemşire olduğu öğrenilen Tortop'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olay esnasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.