Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kadıköy'deki olaylar sırasında bazı göstericiler tarafından darbedildiği belirtilen M.C.A. ve B.G., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

#SONDAKİKA

Kadıköy'de eylemcilerin arasında kalan 2 vatandaşı eylemciler darp etti.



🔹Vatandaşlar, polis tarafından kurtarıldı.#DevletiminYanindayim pic.twitter.com/0Wsgrxh19q — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 2, 2021

Polis, olaya ilişkin göstericilerin aralarında bulunan H.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli H.D. İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayda yaralanan B.G. ve M.C.A. polis ekiplerince Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.