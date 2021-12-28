Kadıköy'de "yan baktın" cinayeti!

İstanbul’un Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi’nde arkadaşlarıyla eğlenmek için bir bara giden Ufuk Keskin, bir süre sonra sigara içmek için dışarı çıktı. O sırada caddede eğlenen iki kişi ile aralarında "yan baktın" tartışması çıktı.

“Yanımızda kadın var, küfürlü konuşmayın.”

İddiaya göre, caddede eğlenen iki kişi küfürlü konuşmaya başlayınca Ufuk Keskin onları, “Yanımızda kadın var, küfürlü konuşmayın.” diyerek uyardı. Daha sonra Keskin ve arkadaşları tartışma büyümeden mekana geri döndüler.

Bıçağı dönerciden almışlar

Bir süre sonra mekandan ayrılarak arkadaşlarıyla cadde üzerinde yürümeye başlayan Keskin, "yan bakma" tartışmasına girdiği iki kişiyle karşılaştı. Dönerciden aldıkları bıçakla Kesin ve arkadaşlarına saldıran iki kişi, Ufuk Keskin'i 6 bıçak darbesiyle karnından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Keskin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

9 saat sonra yakalandılar

Olay yerinden kaçan şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kimlikleri tespit edildi. Yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu, cinayetin şüphelisi oldukları belirlenen Oğuzhan K. (19) ve Muhammet Enes Y. (18) olaydan 9 saat sonra Kartal’da yakalandı.

İkisi de suç makinesi çıktı!

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Oğuzhan K.’nin 6, Muhammet E.Y.’nin ise 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.