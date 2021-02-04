AjansHaber.com.tr Gündem Valilik açıkladı: O provokatörler yakalandı

Kadıköy'de polis aracına saldıran 8 provokatörden 5'i yakalandı

İstanbul Valiliği: Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren 8 provokatörden 5'i yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki gösterilerde "güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği" söylendi.

Kadıköy'de polis aracına böyle saldırdılarKadıköy'de polis aracına böyle saldırdılarGündem

"Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır.3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."

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