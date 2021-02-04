Kadıköy'de polis aracına saldıran 8 provokatörden 5'i yakalandı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi gösterilerinde polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki gösterilerde "güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği" söylendi.

"Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda (Y.A.K.), (N.E.), (M.C.D.), (Ö.Ş.), (A.K.) isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır.3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir."