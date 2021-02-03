Kadıköy'de otobüs önünde duran adam eylemi

Boğaziçi Üniverisitesi'ne yapılan rektör atamasını bahane ederek İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çıkarılan olaylarda, sokaklar savaş alanına çevrilmek istendi.

Barikatlar kurmaya çalışan eylemcilere polis ekipleri müdahale etti, bu sırada bazı eylemciler polis araçlarını tekmeledi.

GEZİ'DEN AKILLARDA KALAN EYLEM

Kadıköy'de çıkan olaylar sırasında öğrenci olmadığı belli olan bir kişi, duran adam eylemi yapmak istedi.

Kadıköy'de Boğaziçi olayları sırasında öğrenci olmadığı belli olan bir kişi, duran adam eylemi yapmak istedi



🔹Belediye otobüsünün önünde trafiği durduran eylemciyi polis alandan uzaklaştırdı.#DevletiminYanindayim #PolisimizVarolsun #Polisiminyanindayim pic.twitter.com/iBt5ywAsoK — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 3, 2021

Belediye otobüsünün önünde dikilen eylemci, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından engellendi.

Bilindiği üzere Gezi Parkı olayları sırasında da 'duran adam' eylemleri yapılarak hayatın durdurulması yönünde çağrılar yapılıyordu.

Kadıköy'de çekilen görüntü, Instagram'da iremxyd hesabı tarafından paylaşıldı.