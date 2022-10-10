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Kadıköy'de 3 kişinin öldüğü bina havadan görüntülendi!

Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin öldüğü patlama ve yangında hasar gören bina havadan görüntülendi. İşte görüntüler:

Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada yaşanan patlama ve yangının verdiği hasar, gün aydınlanınca havadan izlendi.

Binanın çatı kısmının tamamen yandığı, binanın yan tarafında ise çökme olduğu görüldü.

Söz konusu binanın yanındaki binalarda oluşan hasar da kameraya yansıdı.

Patlamanın yaşandığı sokak, polis tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Sokağa görevliler dışında giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

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