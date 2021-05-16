AjansHaber.com.tr Gündem Kafe ve restoranlar paket servise devam edecek

Kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar gel-al ve paket servise devam edecek!

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre 17 Mayıs saat 05:00 'dan 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme uygulanacak. Bu süreçte ise en çok merak edilen yeme içme yerleri hafta içi 07:00 ile 20:00 arasında gel-al ve paket servis yapacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" açıklandı. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında restoranlarla ilgili alınan yeni karar.

RESTORANLAR GEL-AL VE PAKET SERVİS ŞEKLİNDE ÇALIŞACAK

Öte yandan kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Genelgede konuya ilişkin yer alan ifadeler şu şekilde:

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları

,- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bu silahların terör örgütü PKK'da ne işi var?
Sokağa çıkma kısıtlaması saati değişti!
Örgüt içinde karışıklık
Mersin'de Irkçı saldırı
Thodex kurucusu için yolun sonu
Teslim olan teröristten çarpıcı HDP itirafı!
"İsrail'in katliamının altına imzasını attı"