Kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar gel-al ve paket servise devam edecek!

İçişleri Bakanlığı tarafından "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" açıklandı. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında restoranlarla ilgili alınan yeni karar.

RESTORANLAR GEL-AL VE PAKET SERVİS ŞEKLİNDE ÇALIŞACAK

Öte yandan kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.

Genelgede konuya ilişkin yer alan ifadeler şu şekilde:

"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları

,- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."