Kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar gel-al ve paket servise devam edecek!
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeye göre 17 Mayıs saat 05:00 'dan 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme uygulanacak. Bu süreçte ise en çok merak edilen yeme içme yerleri hafta içi 07:00 ile 20:00 arasında gel-al ve paket servis yapacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" açıklandı. Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen genelgeye göre 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. İşte kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında restoranlarla ilgili alınan yeni karar.
RESTORANLAR GEL-AL VE PAKET SERVİS ŞEKLİNDE ÇALIŞACAK
Öte yandan kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.
Genelgede konuya ilişkin yer alan ifadeler şu şekilde:
"Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
KADEMELİ NORMALLEŞMEDE KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK İŞLETMELER
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları
,- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."
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