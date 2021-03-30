Kaçırılan Genç Faustina büstü 80 yıl sonra Libya'ya iade edildi

El-Huld Sarayı'ndaki müzede düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Libya Devleti Tarihi Eserler Müdürü Muhammed Ferec Şakşuk ve müze yetkilileri katıldı.

"Tarihi eserlerin geri verilmesi etik bir konu"

Tarihi Eserler Müdürü Muhammed Ferec Şakşuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büstün 1940'larda çalındığını ve son olarak 1960'larda Avusturya'da ortaya çıktığını söyledi.

Eserin, Tarihi Eserler Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla 20 Mart'ta ülkeye getirildiğini kaydeden Libyalı yetkili, tarihi eserlerin iadesinin "etik bir konu" olduğuna işaret etti.

Şakşuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Avusturya makamları bu eserin Libya'ya ait olduğunu ve Apollonia kentinden çalındığını anladıktan sonra cesur bir adım atarak onu teslim etti. Aslında tarihi eserlerin geri verilmesi konusu etik yönü olan bir konu. Çünkü tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine dair 1970 tarihli uluslararası sözleşme geçmişe dönük değil.

1970'ten önce çalınan çok sayıda eserin dünyanın gözü önünde dünya müzelerinde yer aldığını biliyoruz. Ancak ülkeler bu eserlerin iadesini talep edemiyor çünkü sözleşme, taraf olan devlet için yürürlüğe girdiği tarihten sonrası için uygulanmakta. Bu yüzden bu önemli bir adım."

"Dünya müzelerinde bize ait onlarca tarihi eserimiz var"

Diğer ülkelerden de 1970'ten önce çalınan eserler konusunda adım atmalarını beklediklerini söyleyen Şakşuk, "Çünkü Louvre ve İngiliz Müzesi (British Museum) gibi dünya müzelerinde bize ait onlarca tarihi eserimiz var" dedi.​​​​​​​

Miladi yaklaşık 130 yılında doğduğu tahmin edilen İmparatoriçe Genç Faustina (Annia Galeria Faustina), Roma İmparatoru Antonius Pius ve İmparatoriçe Yaşlı Faustina'nın kızı, İmparator Marcus Aurelius'un da eşiydi.