Kaçırılan gemicinin son mesajı

Nijerya açıklarında mürettebatı Türk olan bir kargo gemisi, korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda Azerbaycan vatandaşı bir mürettebat hayatını kaybetti, 15 Türk denizci kaçırıldı.

Gemi kaptanlarından Furkan Yaren ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaçırılan gemi personelinin kurtarılması için tüm yetkililere talimat verdi.

Türkiye'nin, Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri alarm durumuna geçti, kaçırılan mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

"Korsan bölgesinden geçiyoruz"

Gemide rehin alınan 15 kişi içinde bulunan Tarsuslu gemici Halil Gülçür'ün 64 yaşındaki abisi Akay Gülçür, "Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girdi, hayırlı haberleri bekliyoruz" dedi.

15 Türk denizci arasında bulunan Ünsal Dilsiz’in ailesi endişeli bekleyişini sürdürüyor. Dilsiz'in kardeşi Cihan Dilsiz, "Olaydan önce konuştuğum ağabeyim 'Korsan bölgesinden geçiyoruz, endişeliyiz' demişti. Olayı duyduk, şok olduk" dedi.