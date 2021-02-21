Kabirleri tahrip edilen şehitlerin babası: Burada bile rahat bırakmıyor hainler

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'nda bulunan 79 kabrin taşları tahrip edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, polis ekipleri, mezarlık ve çevresinde inceleme başlattı.

Yakınlarının mezarlarının tahrip edildiğini öğrenerek bölgeye gidenler arasındaki şehit polis memuru ikizlerin babası Ali Oruç, gazetecilere gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden şehitlerim Ahmet ve Mehmet'imi burada bile rahat bırakmıyor hainler. Allah'tan bulsunlar. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Bizler, 'Vatanı ve bayrağı için canını vermeye hazırız' diyen insanlarız. Bu, şehitlere yapılacak bir şey mi?" dedi.

Polis ekiplerinin, 79 mezarın tahrip edildiği olayla ilgili araştırması sürüyor.

"Mezarlarımızı tekrar eski haline getireceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şehitlerin babası Ali Oruç'u telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olaya çok üzüldüklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar bakıyor, detaylı bir şekilde soruşturuyorlar. Hepimiz çok üzüldük. Şehitlerimizle beraber başka mezarlara da tahribat yapmışlar. 79 mezar tahrip edilmiş. Bu alçaklar kimse buluruz, eninde sonunda. Ayrıntılı şekilde bakılıyor. Mezarlarımızı da tekrar eski haline getireceğiz. Yapacağımız iş, bu alçakları bulmak ve mezarları eski haline getirmek. Geçmiş olsun. Şehitlerimize onların vereceği zarar yok. Onların makamını Cenabıallah tayin ediyor. Hepimizin yüreğinde o alçaklar alçaklıklarıyla beraber kalırlar. Emniyet güçlerimiz onları bulur. Gereken yapılır. Adliye gereken cezayı verir. Allah rahmet eylesin şehitlerimize."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Adana'da şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. İnsanlıktan nasibini almamış saldırganların bulunup hak ettikleri cezayı almaları için devletimiz ne gerekiyorsa yapacaktır. Şehitlerimizin emaneti ailelerimizin yanındayız."

"Belli bir ipucu da elde edilmiş durumda"

Vali Süleyman Elban ise tahrip edilen mezarları inceledikten sonra yaptığı açıklamada, olayın bildirilmesiyle polis ekiplerinin inceleme başlattığını aktardı.

Şüphelilerle ilgili işlemin en kısa sürede yapılacağını dile getiren Elban, şöyle devam etti:

"Mezarlıkta 2 şehit mezarımızla birlikte 79 mezar tahrip edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla tekmeyle vurmak suretiyle tahrip edilmiş. Arkadaşlarımız gerekli delilleri topladılar. Görüntüler de incelenmeye başlandı. Belli bir ipucu da elde edilmiş durumda. Yapanlarla ilgili gerekli işlem en kısa zamanda başlatılacak. Üzgünüz. Bunu yapanların insan olduğunu düşünmek mümkün değil. Burada hem şehitlerimizin hem diğer ebediyete irtihal etmiş insanlarımızın mezarı tahrip edilmiş. Ailelerin duyguları incinmiş. İçinde şehitler olunca insanın üzüntüsü ve incinmişlik daha da artıyor. Bu menfur olayla ilgililer yakalandıktan sonra, gerekli işlemler yapılınca gerçek durum tam anlamıyla ortaya çıkacaktır."

Elban, bir gazetecinin "Herhangi bir terör bağlantısı var mı?" sorusu üzerine, "Hayır. 79 mezar içerisinde 2'si şehit mezarı, diğerleri sivil mezarlar." yanıtını verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da baba Ali Oruç ile telefonla görüşmesinde, emniyetin tüm birimlerinin seferber edildiğini ve bunu yapanların kısa sürede bulunacağını belirtti.

"Bu alçaklığı asla kabul etmiyoruz"

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise mezarlıkta baba Oruç ile görüşerek, olaydan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Olayı kınayan Ay, "15 Temmuz'un sembol isimlerinden Ahmet ve Mehmet şehitlerimizin mezarına yapılan bu alçaklığı asla kabul etmiyoruz. Bu olaya sebebiyet verenlerin bir an önce bulunması için emniyet güçleri çalışma başlattı. En kısa zamanda yargının önüne çıkmasında emniyet güçleri gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

Olayın takipçisi olacaklarını vurgulayan Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitlerimize ve sivil vatandaşlarımızın mezarlarına yapılan bu saldırı hem cezai anlamda bir suç teşkil ediyor hem de örf, adet ve inançlarımızda mezarlıkların korunması, saygıyla ve hürmetle mezarlıklara bakılması gerekiyor. Bu olaya sebebiyet veren hainlerin, alçakların bir an önce hukuk önüne çıkarılması için olayı sıkı sıkıya takip edeceğiz. Büyük üzüntü duyduk. Buranın korunması için gereken bütün hassasiyetler, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapılacaktır. Herkesin büyük hassasiyeti var. Bu şehitler Türkiye'nin şehitleri. Mezarlarına gözümüz gibi bakmalıyız. Bu hepimizin sorumluluğunda."

Şehit ikizlerin babası gözyaşları içerisinde konuştu

Baba Ali Oruç, yaklaşık 2 hafta önce ikizlerin mezarındaki bayrağa zarar verildiğini hatırlattı.

Gözyaşları içerisinde, bunu yapanların muhakkak cezasını çekeceğini belirten Oruç, şunları söyledi:

"Buradan vicdansızlara seslenmek istiyorum; hain, ne istedin benim bu evlatlarımdan? Ne kastın var bu çocuklara? Vatanı için canını seve seve veren çocuklardan ne istedin? Hiç mi Allah'tan korkmadın? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Vicdansız. Bu vatanı sevmiyorsan çek git. Biz seni istemiyoruz, çek git. Niye zarar veriyorsun bu kadar insana? Yazık, günah. Bu evlatlar Türkiye'ye mal olmuş. Allah'tan korkmaz mı insan? Vicdan merhamet... Şurada hiç mi korkun yoktu. Şehitlere nasıl uzandı elin. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Bu dünyada da, öbür tarafta da yer bulamaz. Yaptığının cezasını muhakkak çekecek."

Oruç, oğullarının mezar taşlarındaki fotoğraflarını okşayıp, "Beni affedin, sizleri koruyamadım." ifadesini kullandı.