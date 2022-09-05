Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar!

Yunanistan dengimiz değildir

Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini artıran Yunanistan ile şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yunanistan ne siyasi ne ekonomi ne de askeri açıdan bizim dengimiz değildir.

Çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz

Salgın döneminde herkes içine kapanırken biz üretim, istihdam ve ihracatı artırmak için çalıştık. Bu yılın ilk çeyreğinde 7,54 olan büyüme ikinci çeyrekte 7,6 olarak gerçekleşmiştir. OECD içinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olduk. Ülkemizin enerji ihtiyacını yerli ve milli kaynaklardan temin etmek için çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz.

Enlasyonun hızlı inişine şahitlik edeceğiz

Borsamızın sürekli rekorlar kırması sermaye piyasalarına güvenin göstergesidir. Enflasyon en ciddi sorunumuzdur. Yılbaşından sonra enflasyonun hızlı inişine şahitlik edeceğiz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden çıkarmayı planlıyoruz. Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla genişletmeye kadar pek çok tedbiri hayata geçireceğiz.

Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz

Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Bütçe dengelerini koruyacağız. Her şeye rağmen satın alma paritesinde ülkemizin dünya milli gelir sıralamasında 11. sıraya yükselmesi büyük bir başarıdır.

Orta Vadeli Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca başımız her sıkıştığında Pakistan'ı yanımızda bulduk. Ülkedeki sel sonrası çıkan görüntüler yüreğimizi dağladı. Türkiye ve Türk milleti olarak buna kayıtsız kalmadık.

11 uçak ve 2 iyilik treni Pakistan'a hareket etti. Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarana kadar yardımlarımızı sürdüreceğiz. Her hafta toplam 500 bin gıda kolisini Pakistan'a ulaştıracağız.