Kabine toplantısı sona erdi!

Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kumluca ve Finike ilçelerimizde meydana gelen sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla ilçelerimizde çalışmalarını sürdürmektedir

Bu sabah İstanbul'da katıldığımız Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği çerçevesinde ülkemizin üreten gücünü bir kez daha görmüş olduk.

Bu hafta da yurtiçinde ve yurtdışında planladığımız programlarla hizmetimizi sürdüreceğiz.

2023'ten başlayarak asıl büyük atılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Sürekli aynı şeyleri yapmak sağlıklı bir zihnin eseri olamaz. Bunun örneklerini hala görmek bizi üzüyor.

Yokluk ve yoksulluk içinde kurduğumuz cumhuriyetimizin meşruiyet sorunu kalmamıştır. Artık hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalı, vaktimizi bu doğrultu da harcamalıyız.

Milletimiz vesayete, terör örgütlerine karşı mücadelemizde yanımızda olarak ne istediğini göstermiştir.

Bu ülkenin hiçbir vatandaşının başka devleti yoktur. Rekabet alanlarımızın, heveslerimizin hiçbirini bu değerlerin üstüne çıkartmamalıyız. Türkiye Yüzyılı'nı beraberce oluşturmalıyız. Milli iradenin üstünlüğünden geri adım atılmayacağı, yapıcı rekabetle Türkiye Yüzyılı'nda beraber yürüyeceğimize inanıyorum.

Hükümetlerimiz döneminde kurduğumuz alt yapılar her krizde biraz daha iyi anlaşılıyor.

Enflasyon

Enflasyon ve hayat pahalılığı sorununun da iç ve dış sebepleri var. Fahiş fiyat artışlarına maruz kaldığımız bir gerçektir. Hem vatandaşlarımıza hem üreticilerimize hem perakendecilerimize seslenmek istiyorum. Ülkenize güvenin, ülkenize sahip çıkın, ülkenize destek verin.

Kısa vadeli hesaplarınızla ülkenizin geleceğine zarar verecek hesaplardan uzak durun. Elbette herkesin varlığı gayretinin neticesi olarak değerlendirilecek. Yıllık enflasyonun bir kaç içinde yüzde 40'a ineceği ortadayken hala etiketlerin başka hesaplarla belirlenmesi doğru değildir. Yılbaşında ortaya çıkacak her hareketlenmeyi yakından izleyecek ve insanımızın hakkına el uzatanları buna pişman edeceğiz. Açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te yüzde 20'lerdeki enflasyona göre yapsın.

Detaylar gelecek...