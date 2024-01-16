Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesinde emekli maaşlarına yönelik iyileştirmeler yer alıyor.

Toplantının ana gündemini, 7 bin 500 lira tutarındaki en düşük emekli aylığında iyileştirme oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklı, her iki düzenlemeyle ilgili sunum yapacak.

Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de Kabine'nin gündemindeki ana maddelerden biri olacak.

KUZEY IRAK VE SURİYE'YE OPERASYON

Pençe Kilit bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından; bölgeye yönelik operasyonlar arttı. Kabinede, Irak ve Suriye kuzeyinden Türkiye’ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci bir başka gündem başlığı olarak ele alınacak. Meclis Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a gelecek. Kabinede, görüşme takvimine ilişkin değerlendirme yapılacak.

Bir diğer gündem başlığı ise İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. İsrail, Lahey'de soykırımla yargılanırken; ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları da sürüyor. O adımlarla beraber, bölgeye yardımların ulaştırılması, insani durumun iyileştirilmesi ve kalıcı çözüm için yapılacaklar masaya yatırılacak.