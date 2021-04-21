Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.