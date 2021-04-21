AjansHaber.com.tr Gündem 3 yeni bakan belli oldu

Kabine değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?Gündem
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin kimdir?Gündem
Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?Gündem

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi.

Öte yandan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bir Yunan-Fransız oyunu
Didim Belediye Başkanı kendi su borcunu sildirdi
Seçim öncesi sıradan aile ziyareti diye paylaştı
Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm
Belediyelerden hortumlayıp yasak aşkına yedirmiş
Bakan müjdeledi: Mayıs ayında başlıyor
Koronavirüsten hayatını kaybetti