Kabine değişikliği olacak mı? AK Partili Mahir Ünal açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yapılacak AK Parti kongresine değinen Ünal, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak" dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak.

Karşımızdaki muhalefet girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet.

6. Olağan Kongre'de çok ciddi anlamda gençleşme yaşandı.

2023'e giderken hem tecrübe hem gençlik; AK Parti iyi bir kombinasyonla geniş bir MKYK oluşturacak. Muhtemelen MKYK sayısı artacak.

Biz 19 yılda Türkiye'nin altyapısını hazırladık ve inşallah şimdi yola çıkıyoruz.

11 tane siyasi partiyi davet ettik. HDP'ye davet göndermedik.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

(Kabine değişikliği bekleniyor mu?) Değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değişince hepsinde hareketlilik ortaya çıkıyor. 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenleme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.

TÜRKİYE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN NEDEN ÇEKİLDİ?

Biz sadece bir cinsiyet dayatmasıyla karşı karşıya değil, aynı zamanda bir cinsiyet karşıtlığıyla da karşı karşıyayız. Sadece kadın ve erkek cinsiyetini kabul etmeyen, cinsiyetsizliği söylem haline getirmiş; bunun üzerinden de adeta kendi içindeki nefreti topluma kusan üçüncü kimlik panayırıyla karşı karşıyayız adeta.

Anayasamız aileyi koruma altına alıyor. Toplumlar bütün aile ve ailenin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemeler yapıyorlar. Geçen gün Papa eşcinsel evliliklerle ilgili bir açıklama yaptı. Bugün birçok üniversite eşcinsel evlilik ve çocuk edinmenin çocuk gelişimindeki travmanın üzerine makale yayımlıyor.

Geleneksel aile yapısı dışında yeni bir anlayış, cinsiyet ve cinsiyetsizleştirme politikasıyla karşı karşıyayız. Bizim geleneğimizde kadın kutlu ve saygın bir yerdedir.

(Siyasi kaygıyla adım atıldı eleştirilerine ne diyorsunuz?) Toplumdan kopuk bir siyaset anlayışı olabilir mi? Siyaset ne için yapılır? Siyaset kurumunun görevi toplumsal hassasiyetleri alıp akla dönüştürmektir. AK Parti'nin siyasal çizgisi bellidir.