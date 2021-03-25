Kabine değişikliği ne zaman açıklanacak?

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gerçekleşmesinin ardından gözler kabinede yapılması beklenen değişikliğe çevrildi. Kongre sürecinin tamamlanması ve parti yönetiminde meydana gelen değişiklik sonrası Kabine'de nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada Kabine'de yapılması beklenen değişiklik ile ilgili şunları söylemişti:

"Değişecek ya da değişmeyecek diyemem. Bu Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Değişir ya da değişmez o kadar verecektir. Cumhurbaşkanı takdirinde bir konu. Ama siz de bilirsiniz bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Listelerin de çoğu kez uydurma olduğunu görmüşsünüzdür."

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Kabine değişikliği sinyali vererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz."

YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yapılması beklenen değişiklik ile ilgili bugünkü köşe yazısında çarpıcı ifadeler kullandı. Selvi, değişikliğin bugün açıklanmasının beklendiğini belirterek şunları söyledi:

"Erdoğan dün kongreyi yapıp, partiyi belirledi. Bugün ise kabineyi açıklaması bekleniyor. Bakanlarda değişim var mı? Elbette var. Hatta kongreden sonra bazı bakan isimleri konuşulmaya başlandı."

Selvi, dünkü köşe yazısında ise beklenmedik isimlerin de değişebileceğini belirterek, Kabine'deki değişimin kongre sonrasına sarktığını söylemişti.