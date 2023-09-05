Kabine bugün yoğun gündemle toplanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek. Beştepe'de bugün yapılacak toplantıda Soçi'deki görüşme tüm yönleriyle değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği de toplantının gündeminde olacak.

Erdoğan 9-10 Eylül'de Hindistan'daki G20 Liderler zirvesine katılacak. Ardından da 17-21 Eylül'de gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Erdoğan iki uluslararası toplantıda da dünya lideriyle bir araya gelecek.

Ekonomide gözler OVP'ye çevrildi

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Programa çevrildi. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelindi. Program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.