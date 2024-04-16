Kabine bugün toplanıyor!
Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının bugün yapılması planlanıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele kabinenin gündem başlıkları arasında.
Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının bugün yapılması planlanıyor.
Saat 15:00'te başlaması beklenen kabine toplantısında İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar gündemde olacak.
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