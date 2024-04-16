AjansHaber.com.tr Gündem Kabine bugün toplanıyor!

Kabine bugün toplanıyor!

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının bugün yapılması planlanıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele kabinenin gündem başlıkları arasında.

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının bugün yapılması planlanıyor.

Saat 15:00'te başlaması beklenen kabine toplantısında İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar gündemde olacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İran Büyükelçisi, ABD'nin asıl hedefini açıkladı!
Teleferik kazasında son dakika gelişmesi!
Teleferik faciasında 5 kişi tutuklandı
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Terör örgütüne bir darbe daha!
Otoyollarda bayram dönüşü hareketliliği!
Ayhan Bora Kaplan davasının görülmesine başlandı!