Kabine bugün toplanıyor!

Yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı ilk kabine toplantısının bugün yapılması planlanıyor.

Saat 15:00'te başlaması beklenen kabine toplantısında İsrail ile İran arasındaki gerilim, yerel seçim değerlendirmesi ve enflasyonla mücadele gibi başlıklar gündemde olacak.