Kabine bugün toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Milyonları ilgilendiren konuların ele alınacağı toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunacak.

İşte Kabine Toplantısı'nda gündeme gelecek konular:

İÇ VE DIŞ SİYASET GÜNDEMDE

Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

31 MART SEÇİMLERİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.

FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE

Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecekt.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİL KATLİAMI

Dış politikada ana gündem Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.