Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15:00'te kabine toplantısı yapılacak.



Toplantıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için atılması gereken adımlar ele alınacak.



Enflasyonla mücadele ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunun da kabinede ele alınması bekleniyor.

“ASGARİ ÜCRET BELİRLEME SÜRECİ” GÜNDEMDE OLACAK

Ayrıca, asgari ücret belirleme süreci de gündem maddeleri arasında yer alıyor. Komisyon, 11 Aralık Pazartesi günü ilk toplantısını yapacak ve genel ekonomik değerlendirme yapılarak görüşme takvimi belirlenecek.

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücret, ay bitmeden açıklanacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET BİLGİLENDİRMESİ

Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan süreçle ilgili kabine üyelerine bilgi verecek.

GİZLİ FON DAVASI VE SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Son olarak, gizli fon davası ve sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturma da kabinenin gündeminde yer alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, bu konulardaki son duruma ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

İnternet fenomenlerinin yasa dışı bahse karışmasına yönelik iddialarla ilgili Bakan Yerlikaya dün yaptığı açıklamada, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak yasadışı bahis başta olmak üzere, bilinmeyen ne türde satıcılık varsa Adalet Bakanlığımızla birlikte sabırla azimle çalışıyoruz biz güzel sporumuzun kirlenmesini asla müsaade etmeyiz kimse kusura bakmasın buradan kendin de güç zehirlenmesi affeden kim varsa göreceksiniz Onların da enselerine de çökeceğiz. Fenomenlerin yasadışı bahisle ilgili çalışmalar yaptığı yönündeki iddialarla hakkında çalışmalar devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bakanımız Mehmet Şimşek Bu konuda gayet çok hassas talimatların çok çok önceden verdiğini biliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.