Kabil Havalimanı'ndaki arbedede ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle en büyük kaos dün Kabil Havalimanı'nda yaşandı.

ABD ASKERLERİ HAVAYA ATEŞ AÇTI

Ülkeyi terk etmek isteyen binlerce kişi, önceki akşamdan bu yana Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın etti.

Yoğunluğun dün sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerleri havaya defalarca ateş açtı.

Taliban rejiminden kaçmak isteyen siviller, Uluslarararası Kabil Havalimanı'nda sıkıştı.

AP haber ajansının bildirdiğine göre, havalimanında çıkan arbedede 7 kişi hayatını kaybetti.

Bir başka görgü tanığı ise ölümlerin izdihamdan mı havaya ateş açılması sonucunda mı meydana geldiğinin bilinmediğini söyledi.

TALİBAN'DAN UÇUŞ YAPILMAYACAK AÇIKLAMASI

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı.

Karayoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Kabil'e tarifeli seferler durduruldu. Sadece tahliye uçakları iniyor.

Sivil havacılık yetkilileri, yolcu uçaklarından Afganistan hava sahasını kullanmamalarını istedi.

PENTAGON'DAN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda güvenliğin yeniden sağlanması noktasında Türk askerleri ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Tahliye operasyonu planının mükemmel şekilde işlemediğini kabul eden Sözcü, tüm durumlara karşı yaptıkları planlamaların askeri olarak en iyi şekilde uygulanmasını temin etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Sahada 6 bin civarında askerle planlarını en iyi şekilde icra edeceklerini söyleyen Kirby, tüm ihtimalleri öngörmelerinin mümkün olmadığını ifade ederek Kabil Havalimanı'nda ortaya çıkan görüntülerden kendilerinin sorumlu olmadığını savundu.

HAVA OPERASYONLARI YENİDEN BAŞLADI

ABD'li Tümgeneral Hank Taylor da Kabil Havalimanı'nda dün yaşanan kaosun ardından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve havalimanının hava operasyonlarına yeniden açıldığını duyurdu.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki personelin Hamid Karzai Havalimanı'na transfer edildiğini aktaran Taylor, havalimanındaki bu kişilerin şu anda tamamen güvende olduğunu belirtti. Taylor ayrıca ABD'ye destek olan Afganlardan şu ana dek yaklaşık 700'ünün ülkeden ayrıldığını da sözlerine ekledi.