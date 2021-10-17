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Kabe'de sosyal mesafesiz ilk namaz

COVID-19 salgını nedeniyle bir yıldan fazla bir süreden sonra Mescid-i Haram'da ilk kez sosyal mesafe olmadan sabah namazını kılındı.

COVID-19 salgını nedeniyle bir yıldan fazla bir süreden sonra Mescid-i Haram'da ilk kez sosyal mesafe olmadan sabah namazını kılındı.

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, 1 yıldan fazla bir süreden sonra ilk kez sosyal mesafe olmadan binlerce kişi namaza durdu. 

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından o anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bariyerler kaldırılmıştı

Suudi Arabistan’da Mekke’deki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verilmesinin ardından koronavirüs (COVID-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez Kabe'nin etrafındaki bariyerler kaldırılmıştı.

Sabah namazına hazırlık olarak Mescid-i Haram'daki sosyal mesafenin anlatıldığı etiketler de sökülmüştü.

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