Kabe’de Ramazan hazırlığı: Sağlık tedbirleri maksimum seviyede

Ramazan ayı yaklaşırken, Suudi Arabistan yönetimi Mescid-i Haram’da Kovid-19 salgınına yönelik tedbirleri yoğunlaştırdı.

Buna göre, Kabe 60 bin litre dezenfektan ile günde 10 defa temizlenecek.

Ayrıca Mescid-i Haram’a yerleştirilecek termal kameralar Ramazan ayı boyunca Kabe’deki ziyaretçilerin ateşini ölçecek. Nisan ayı ortasında başlayacak Ramazan umre ziyareti için Kabe’ye gelenlerin maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi de zorunlu olacak.

İftar için ziyaretçilere bireysel iftar yemeği sunulacak. Teravih namazları da 20 yerine 10 rekat kılınacak. Riyad yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt içi ve yurt dışından hac ve umre ziyaretlerini geçtiğimiz yıl Mart-Nisan ayları itibarıyla durdurmuş, daha sonra 4 Ekim’de yurt içi, Kasım ayı itibarıyla da yurt dışı ziyaretlere izin vermişti.

HAC İÇİN KOVİD-19 AŞISI ŞARTI

Suudi Arabistan, bu yıl hac farizası için ise Kovid-19 aşısı yapılmasının temel şart olduğunu duyurmuştu. Ukaz gazetesi, Sağlık Bakanı Tevfik er-Rebia’nın bakanlığındaki yetkililere, hacca katılmak isteyenlere Kovid-19 aşısı olmanın zorunlu olduğunu, bunun hacca katılım şartlarından biri olarak ilettiğini aktarmıştı.

Bakan Rebia, Mekke, Medine ve kutsal mekanlardaki sağlık tesislerinde görev yapacak sağlık çalışanı temini için erkenden hazırlıkların yapılmasını istediği de belirtilmişti.