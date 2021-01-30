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Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişiye tutuklama talebi

Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı.

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PKK terör örgütüne ait dökümanlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.

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