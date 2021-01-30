Kabe fotoğrafını yere seren 2 kişiye tutuklama talebi
Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
2 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklanmaları, 2'si de "konutunu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Olaya ilişkin 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Örgütsel dokümanla ilgili ayrı bir soruşturma başlatıldı.
PKK terör örgütüne ait dökümanlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, ayrıca "LGBTİ+" isimli çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmesi üzerine resen bir soruşturma daha başlatıldığı belirtildi.
Polis ekipleri Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odası’nda arama yaptı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 30, 2021
🔹Kabe fotoğrafının yere serilmesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulübü üyesi öğrencilere başlatılan soruşturma kapsamında kulüp odasından, PKK terör örgütü materyalleri çıktı
🔹4 öğrenci gözaltına alndı pic.twitter.com/ThKoPlC1j1
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