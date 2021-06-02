İmamoğlu'nun “Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!” paylaşımına atıfta bulunan Kabaktepe, "İstanbul'a 2 yıldır tepeden bakılıyor; hem de yan gözle." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı bazı hizmetlerin yer aldığı İstanbul haritalı görseli paylaştı.

İmamoğlu, yaptığı paylaşıma "Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!" notunu düştü.

“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!” pic.twitter.com/JSvfrTHRUS — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 31, 2021

İBB Başkanı'na yanıt, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

Kabaktepe, aynı harita üzerinde İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile ağaç dikimine katıldığı etkinliğin, toplu taşımadaki sorunun, İmamoğlu ile görüşmek isteyen kadının yaralandığı anın görüntüsünün, dikey bahçelerin talan edilmesinin, Adalar'daki kayıp atların, Kadıköy'deki su taşkınlarının ve 392 TL'lik baklavanın görselini paylaştı.

"2 YILDIR TEPEDEN BAKILIYOR"

Kabaktepe, paytığı paylaşımda "İstanbul'a 2 yıldır tepeden bakılıyor; hem de yan gözle." ifadesine yer verdi.