Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu hacklendi seks skandalları saçıldı

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait Iphone kayıtları internete sızdı.

Daha önce Anonymous adlı hacker birliğinin başlattığı Scientology Kilisesi ifşaları ile gündeme gelen 4Chan adlı internet sitesinde, Hunter Biden’a ait kişisel veriler yayınlandı.

Kullanıcılarının tamamı anonim olan 4Chan adlı sitede, Hunter Biden’a ait Iphone ve Icloud verileri paylaşıldı. 450 GB boyutunu geçen veriler, herkesin görüp indirebileceği şekilde paylaşıldı.

O Iphone kayıtlarından çıkanları ilk kez Odatv yayınlıyor.

YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARIYLA UYGUNSUZ FOTOĞRAF

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, daha önce kişisel laptopundaki verilerin yayınlanması ile gündem olmuştu.

Çin istihbaratından para aldığı ve usulsüz şekilde milyonlarca dolar kazandığı ortaya çıkan Hunter Biden’a ait birçok çıplak fotoğraf basına sızmıştı.

Ancak bu defa Hunter Biden, 15 yaşından küçük olduğu görülen beş kız çocuğu ile uygunsuz bir biçimde görüntülendi. O fotoğraf, Hunter Biden’a ait Iphone verilerinin kırılması ve yayınlanması ile ortaya çıktı.

PORNO SİTESİNDE SÜBYANCI ARAMA

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, birçok porno sitesine üye oldu. Hunter Biden, porno sitesi hesaplarında genellikle “porn63d057” ve “porn63d057ee” şifrelerini kullandı.

Hunter Biden’ın porno sitelerinde “12 yaş” diye arama yapması dikkat çekti.

BABASINI “PEDOFİL” OLARAK KAYDETTİ

Hunter Biden’ın Iphone verilerinde, aile sohbet grubu ile yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

Ailesindeki her üyeyi adı ve soyadıyla kaydeden Hunter Biden, ABD Başkanı olan babası Joe Biden’ı “Pedofil Peter” yani “Pedo Peter” olarak kaydetti.

Joe Biden’ın daha önce bir internet sitesinde “Peter Henderson” mahlasıyla üyelik aldığı ortaya çıktı.

Peter Henderson, ABD’nin ünlü macera ve politik roman yazarı Tom Clancy’nin romanlarındaki bir Sovyet KGB ajanının adıydı.

ESKORTA 4 BİN 500 DOLAR ÖDEDİ

Hunter Biden’ın bir eskorta yaptığı 4 bin 500 dolarlık ödeme de paylaşılan veriler arasındaydı.

Hunter Biden’ın eskorta ödemeyi çekle yaptı.

ABD’de ortalama bir eskortun ücreti 250 dolar.

Hunter Biden’ın yaptığı ödeme ise ortalamanın 18 katı.

KOKAİN KULLANIRKEN KENDİNİ ÇEKTİ

4Chan’de yayınlanan bir diğer videoda ise Hunter Biden’ın kokain tarttığı görüldü.

“Taş” olarak bilinen kokain türünü tartan Hunter Biden, bir başka fotoğrafta ise uyuşturucuyu kullanırken görüntülendi.