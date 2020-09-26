Joe Biden Putin'i açık açık tehdit etti

2016 seçimlerini kaybeden Demokratların sığındığı, 'Rusya müdahalesi' tartışmaları, ispatlanamamasına rağmen, yeniden alevlendi.

Moskova'nın Demokrat aday Joe Biden'ın kampanyasını baltalamaya çalıştığı "Rus müdahalesi" hakkındaki iddialara bir katkıda Biden'dan geldi.

MSNBC'de konuşan Joe Biden, 'Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale için faaliyetler yürütmekte olduğu' iddiası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun bir egemenlik ihlali olduğunu belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "sonuçları olacak' diyerek tehdit etti.

Vladimir Putin'e mesajım... Geliyorum. Bunu daha önce söyledim, tekrar açıklığa kavuşturayım. Trump, Vladimir Putin'in bunu devam ettirmesini istiyor. Ama sana söz veriyorum, söz veriyorum, sonuçları olacak. Kazanıp gelince egemenliğimize yönelik bu ihlalin, sonuçları olacak.

Bu Biden'ın Putin'i hedef aldığı ilk açıklaması değil, başkanlık kampanyası boyunca "Putin'e karşı çıkacağına" söz verdi. Ayrıca Putin'i "zorba" olarak nitelendirdi ve onu Amerin seçimlerine müdahale etmekle suçladı.

TRUMP'I PUTİN'E İTAAT ETMEKLE SUÇLUYOR

Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan tüm yaptırımlarına rağmen, Rus lidere "itaatkar bir rol" oynadığını iddia ediyor.

Ağustos ayının başlarında bir seçim kampanyası etkinliğinde konuşan Biden, "Daha önce hiçbir Amerikan başkanı, bir Rus lider karşısında bu kadar itaatkar bir rol oynamamıştı. Bu sadece tehlikeli değil, dünyanın geri kalanının gözü önünde utanç verici. Bizi zayıflatıyor." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARISIZLIĞI ÖRTMENİN YOLU: RUSYA MÜDAHALESİ

ABD başkanlık seçimlerine karışmaya çalıştıkları iddia edilen Ruslarla ilgili iddialar, Hillary Clinton'ın beklenmedik başarısızlığıyla şaşkına dönen Demokratların Trump'ı Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçladığı ve Moskova'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğini ortaya attığı 2016'dan beri devam ediyor.

ABD Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, iddiaları araştırdı ve Rusya hükümeti ile Trump'ın seçilmesi arasında herhangi bir gizli anlaşma bağı bulamadı.

Ancak, kasım ayında yapılacak seçimler yaklaşırken Demokratlar, Rusya'nın 2016 müdahalesi ve önümüzdeki seçimlere de müdahale edeceği iddialarını yüksek sesle dillendirmeye devam ediyor.

Moskova iddiaları reddederken, son çıkan FBI yazışmalarıyla iddiaların, Trump'a darbe yapmak için hazırlanan bir komplonun parçası olduğu ileri sürülüyor.