Joe Biden hastalandı mı?

Önümüzdeki günlerde 2024 seçimleri için yeniden adaylığını açıklaması beklenen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın perşembe günü (bugün) kapsamlı doktor muayenesinden geçeceği bildirildi.

Son muayenesinin ardından Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor Biden'ın sağlık açısından görevini sürdürmesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi için bir engel olmadığını açıklamıştı.

İşte, yaptığı her hareketi olay olan ABD Başkanı Joe Biden'ın son dönemde basının diline düşmesine neden olan tuhaf hareketleri:

Bunak ve yaşlı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray bahçesinden Joe Biden’a bunak diyerek, kendisinin adaylar arasında “zihinsel olarak en zayıf isim” olduğunu ifade etmişti.

Boşluk ile tokalaştı

Konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaşan Biden daha sonra hiçbir şey söylemeden sahneden ayrıldı.

Prompter skandalı

Biden'ın prompterdan okuduğu gündem mesajları sırasında gerçekleşmişti. Canlı yayında prompterdan yazılanları okuyan Biden prompterda bulunan "Alıntıyı sonlandır" "Satırı tekrarla" şeklindeki notlarını da okumuştu.

Başkan olduğunu unuttu

Biden, mart ayında koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşmasında ilginç bir açıklamaya imza atmıştı. Biden konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unutmuş, Amerika Başkanının Kamala Harris olduğunu ifade etmişti.

Maskem nerede

Georgia eyaletinde bir konuşma gerçekleştirdiği sırada ABD Başkanı Biden, 30 saniye kadar bir süre maskesini aradı. Biden, aradığı maskeyi sonunda cebinde bulmuştu.