Joe Biden: ABD geri döndü

ABD Başkanı Joe Biden, Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Batı ülkelerini demokrasiyi korumaya çağırdı. “Demokrasiler tesadüfen oluşmuyor” diyen Biden, demokratik değer ve kazanımların korunmasını istedi. Biden, “Demokrasiyi korumalı, güçlendirmeli ve yenilemeliyiz. Demokrasi modelinin geçmişin kalıntısı olmadığını ispatlamayız” diye konuştu.

“Dünyanın bir çok noktasında, Avrupa ve ABD'de demokrasiler saldırı altında” diye devam eden Başkan Biden, tarihçilerin bu süreci ileride “bir dönüm noktası” olarak tanımlayacaklarını belirterek, “Demokrasinin bu dönemden ayakta kalarak çıkacağına inanıyorum” şeklinde görüş belirtti.

Bu bağlamda Rusya'yı örnek gösteren Biden, Kremlin'in Batılı demokratik ülkeleri zayıflatmaya çabaladığını öne sürdü ve bu nedenle Ukrayna ile dayanışma içinde olacağını ifade etti.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, amacının “Soğuk Savaş dönemindeki gibi bloklaşma olmadığını” söyleyen Biden, Çin'le ilişkilerin de çeşitli zorluklarla ilerlediğini söyledi ve ekonomik açıdan en önemli güçlerden biri olan Çin'in diğer ülkeler gibi ortak ticari kurallara uyması gerektiğini kaydetti.

Münih Güvenlik Konferansı toplantılarına geçmişte bir kaç kez katıldığını anımsatan Biden, o dönemlerde yaptığı konuşmalarda da transatlantik ilişkilerin önemine vurgu yaptığını vurguladı. ABD ve Avrupa arasındaki ilişkileri “vazgeçilmez bir bağlantı” olarak tanımlayan Biden, 21.yüzyılın beraberinde yeni sorunlar getirdiğini ve ortak olarak bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti.

“ABD YENİDEN ULUSLARASI ARENAYA DÖNDÜ”

Konuşmasında sıklıkla kendisinden önceki Trump dönemine atıfta bulunarak, son dört yılda ilişkilerin gergin bir dönemden geçtiğini hatırlatan Biden, “Amerika yeniden uluslararası arenaya döndü” sözünü de iki kez tekrarladı. Biden, “Benden önceki dönemde bazı hatalar yapıldı. Bunların bir bölümünü bir an önce çözmeye çalışacağım, eski partnerlerimizle ortak hareket edeceğiz” dedi.

Biden, Afganistan'daki savaşın sona ermesi ve Irak'ta IŞİD'e karşı mücadelenin devamı konusunda Avrupa ile ortak çabaların devam edeceğini söyledi.

Başkan Biden'in, Almanya ve ABD arasında 3 yıldır gerilime yol açan Alman-Rus projesi Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına değinmemesi dikkat çekti. Biden'in konuşması öncesinde yapılan tahminlerde, ABD Başkanı'nın bu konudaki tavrını netleştireceği tahmin ediliyordu.

Biden, coronaya karşı küresel aşı kampanyasına ülkesinin 2 milyar dolarlık katkı yapacağını da duyurdu.