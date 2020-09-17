Japonya'nın yeni başkanı Başkan Erdoğan ile yakın ilişki kurmak isteyecek

Japonya’nın sekiz yıl ile rekor süre görevde kalan başbakanı Şinzo Abe, geçen ay sağlık sorunları nedeniyle istifa etmişti. Japon siyaset bilimci Dr. Lully Miura, yeni Başbakan Suga’nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yakın ilişki kurmak isteyeceğini söylüyor. Abe’nin görevini bırakmasının ardından, Japon parlamentosu Diet’te yapılan dünkü oylama ile, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Yoşihide Suga ülkenin 99’uncu Başbakanı seçildi.

Abe sonrası döneme ilişkin soruları yanıtlayan Yamaneko Araştırma Enstitüsü Başkanı siyaset bilimci Dr. Lully Miura, kısa vadede radikal değişiklikler beklenmemesi gerektiğini kaydetse de, “Bay Suga’nın çok az dış politika deneyimi olduğu düşünüldüğünde, yeni yönetimin bu alandaki stratejilerinin orta ve uzun vadeli etkileri daha belirsiz” diye ekliyor.

ÖNCELİKLİ SORUN KORONA

Abe döneminde Tokyo-Ankara ilişkileri olumlu bir seyir izledi. Abe, başbakanlığında üç kez Türkiye’yi ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı periyotta üç kez Japonya’ya gitti. Hürriyet'in haberine göre, Miura Tokyo-Ankara ilişkilerine dair, “Yakın dönemde önemli bir değişiklik olacağına inanmıyorum. Başbakan Abe ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar içinde güvenilir bir kişisel ilişki kurmuş görünüyordu. Yeni başbakanın da benzer yakın ilişkiyi kurmak için çaba harcayacağından eminim” görüşünü dile getirdi.

Önceden Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü olarak görev yapan Suga, hafta başında LDP başkanlığına seçilmişti. Koronavirüs salgını ve daralan ekonomi, Abe’nin yolunu izleyeceği sözünü veren Suga’nın önündeki en acil sorunlar.

ERDOĞAN YENİ JAPONYA BAŞBAKANI’NI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Japonya’nın yeni başbakanı Yoşihide Suga’yı tebrik mektubu ile kutladı. Mektupta şu ifadeler yer aldı: “Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla zat-ı alilerini milletim, hükümetim ve şahsım adına içtenlikle tebrik ediyor ve yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temelleri, bundan tam 130 yıl önce, 16 Eylül 1890’da Kushimoto’da Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi ile atılmıştır.

BARIŞ VE REFAH

Zat-ı alilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, zat-ı alilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum... Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda zat-ı aliniz ile yakın işbirliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle, sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum.”