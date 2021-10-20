Japonya'nın güneybatısındaki Aso Yanardağı'nda patlama
Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde yer alan Aso Yanardağı'nda patlama meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, yanardağın 1 nolu "Nakadake" kraterinde yerel saatle 11.43'te patlama oldu.
Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.
JMA volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildiği bildirildi.
Güneybatıdaki Kyuşu bölgesinde bulunan Kumamoto'da yer alan Aso, ülkenin en büyük aktif yanardağı olarak biliniyor.
Japonya'da Aso Yanardağı'nda patlama🌋— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 20, 2021
🔹Patlamanın ardından kraterin üstünden 3,5 kilometre yükseğe sıçrayan volkanik küller yanardağın 1 kilometre etrafına yayıldı.
🔹Volkanik hareketlilik uyarı seviyesi "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesi olan 3. seviyeye yükseltildi. pic.twitter.com/nFp1wyE4GB
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