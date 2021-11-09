Japonya'da yaşlı hastalara dezenfektan enjekte ederek öldüren hemşireye müebbet hapis cezası

Yokohama hastanesinde 3 yaşlı hastayı öldüren eski hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Japonya'nın Yokohama şehrinde bir hastanede çalışan 34 yaşındaki eski bir hemşire, üç ölümcül hastayı damardan damlama torbasına dezenfektan enjekte ederek öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fuji TV'nin haberine göre, Yokohama Bölge Mahkemesi, duruşmanın başında suçunu kabul eden Ayumi Kuboki hakkındaki kararı verdi. Savcılar ölüm cezası talep etmişti.

Kuboki, Oguchi Hastanesi'nde bulunan 88 yaşındaki Nobuo Yamaki ve Sozo Nishikawa ile 78 yaşındaki Asae Okitsu'yu öldürmekten suçlu bulundu.

"Serumlarına dezenfektan enjekte etti"

Hemşire Kuboki 2015 yılının ortasından 2017 yılının başına kadar hastanede çalışmıştı. Savcılar, 20 Temmuz ve 20 Eylül 2016 arasında, hastanede geç saatlerde 48 hastanın öldüğünü tespit etti. Kuboki, Ağustos ve Eylül aylarında üç hastayı öldürdüğünü itiraf etti.

Kuboki, tutuklanmasının ardından dezenfektanı hastaların serumlarına enjekte etiğini, böylece ölümlerin kendisinin görevde olmadığı zamanlarda gerçekleşmesini hedefleğini söyledi.

Kuboki, tutuklandıktan sonra üç ay boyunca psikiyatrik değerlendirmeye tabi tutuldu ve otizm belirtileri göstermesine rağmen, zihinsel olarak yargılanmaya uygun ve eylemlerinden sorumlu olduğuna karar verildi.

Kaynak: Japan Today