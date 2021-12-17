Japonya'da klinikte yangın, kundaklama şüphesi büyüyor
Japonya'nın Osaka kentinde bir klinikte çıkan yangında 19 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı. Yangında 19 kişi hayatını kaybetti.
Osaka eyalet birimlerine yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine 70 itfaiye ve ambulans bölgeye sevk edildi.
Eyalet itfaiyesine göre, yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.
Yangında 17'si erkek, 10'u kadın 28 kişi ağır yaralandı.
Yaralananlardan 27'si ani kalp durması tanısıyla hastaneye kaldırıldı.
Kamu yayıncısı NHK, şimdiye kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Kundaklama şüphesi güçleniyor
Eyalet emniyet birimleri, yangının, 60 yaşlarında bir kişinin kağıt çantasından sızan sıvıdan kaynaklandığı ve kundaklama olabileceği yönünde istihbarat edindiklerini aktardı.
Kliniğin, psikosomatik ve psikiyatrik tedavi hizmeti verdiği bildirildi.
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