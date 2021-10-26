Japonya Prensesi Mako halktan biriyle evlendi, kraliyet statüsünü kaybetti

Japon yasalarına göre, kadın kraliyet ailesi üyeleri halktan biriyle evlenmeleri durumunda statülerini kaybediyor. Ancak ailenin erkek üyeleri için böyle bir şart koşulmuyor.

Evlilik için kraliyet töreni de yapmayan Prenses Mako, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere sunulan ödemeyi de geri çevirdi.

Japonya İmparatoru Naruhito'nun yeğeni olan Prenses Mako, her iki geleneği de geri çeviren ilk kadın kraliyet üyesi oldu.

Çiftin, evlilik sonrasında Komuro'nun avukat olarak çalıştığı ABD'ye taşınması bekleniyor.

Basın toplantısı düzenleyen çift, Japonya'da evlenmeleri gerektiğini düşünenlerden özür diledi. Mayo, "Sadece bir kez dünyaya geliyoruz. Ben de bu hayatı sevdiğim insanla geçirmek istedim" dedi.

Japon İmparatorluk Sarayı Ajansı, çiftin geçtiğimiz yıllar içerisinde medyada sıkça yer almasının Prenses Mako'da travma sonrası stres bozukluğu yarattığını bildirmişti.

Prenses Mako'nun ilişkisi ülkede tartışmalarla karşılanmıştı.

2017'de nişanlanan çift, ertesi yıl için bir evlilik planlamıştı. Ancak Komuro'nun annesinin maddi sorunlarıyla ilgili çıkan haberler nedeniyle düğün ertelenmişti.

Basında çıkan haberlere göre Komuro'nun annesi eski nişanlısından borç para almış ancak bunu geri ödememişti.

Kraliyet düğünün gecikmenin bu sebeple olduğunu yalanlamıştı. Ancak Veliaht Prens Fumihito, para meselelerinin evlenmeden önce ele alınmasının önemli olduğunu söylemişti.