Japonya Kedi Günü'nü kutlamaları başladı
Japonya'da Kedi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Sosyal medyada 'kedili' fotoğraflar, sokaklarda kedi giyimli insanlar dikkat çekiyor.
Kediler tüm dünyada popüler olmasına rağmen, Japon halkının onlara özel bir sevgisi var gibi görünüyor. Japonya, dünyadaki kişi başına düşen en yüksek kedi sayısından birine sahiptir.
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Japonya'daki Kedi Günü, alternatif olarak “Nyan Nyan Nyan Günü” olarak bilinir. "Nyan", kedilerin çıkardığı ses olan "miyav"ın Japonca karşılığıdır ve "ni" Japoncada iki numara anlamına gelir.
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Neko no Hi olarak bilinen Kedi günü, 1987 yılında Kedi Günü İcra Komitesi'nin Japonya'daki kediseverleri kapsayan bir anket sonucunda ilan edilmişti.
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Kedi Günü’nde insanlar evlerindeki kedilerinin farklı şekillerdeki fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.
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